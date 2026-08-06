Просторная и практичная семейная Тойота продается в России по цене Весты

В РФ налажен параллельный импорт Toyota Roomy из Японии с ценой 1,5 млн рублей

Похоже, у доступных китайских паркетников и отечественных универсалов нарисовался неожиданный конкурент из Страны восходящего солнца. На российский рынок тихо, но уверенно заходит компактный минивэн Toyota Roomy, построенный специалистами Daihatsu еще десять лет назад. Японцы обожают эту модель за ее практичность, а теперь распробовать «японца» можем и мы.

Toyota Roomy

Хотя назвать такую покупку сверхвыгодной в нынешних реалиях язык не поворачивается. В Японии за эти машины просят от 1 млн рублей в переводе на наши деньги. Но пока автомобиль доберется до Владивостока, Хабаровска или Москвы, к цене набегает минимум полмиллиона сверху.

Впрочем, 1 525 000 рублей за новый вэн с приставкой Toyota – это все равно звучит провокационно на фоне знакомых ценников. Взять хотя бы Lada Vesta SW Cross: за универсал в хорошей комплектации дилеры хотят уже 1 938 000 рублей. А тут вам предлагают прямой импорт из-за рубежа в топ-исполнении G-T.

Главная изюминка хабаровского предложения прячется под капотом. Вместо привычного атмосферника машину приводит в движение литровый трехцилиндровый турбодвигатель. Отдача у него – 98 лошадиных сил и 140 Нм момента. Работает агрегат в паре с клиноременным вариатором, передавая тягу исключительно на передние колеса. Для города – самое то.

Интерьер Toyota Roomy

Оснащение в комплектации G-T действительно максимальное. Вообще, создается ощущение, что японцы не поскупились. Тут и обогрев складывающихся зеркал, и кожаная оплетка мультируля, и полностью светодиодная оптика. Бесключевой доступ с запуском по кнопке тоже в наличии, равно как однозонный климат-контроль и стояночный тормоз с электронным управлением, дополненный фиксацией AutoHold.

Поработали создатели и над ощущением безопасности. В машину интегрирован пакет Smart Assist. Что туда входит? Перечень достойный: адаптивный круиз-контроль, распознавание знаков, слежение за разметкой с удержанием полосы и предупреждение о выходе из нее. Плюс ко всему – камеры заднего вида, автоматическое торможение перед препятствием, датчики парковки и умное переключение света фар. Даже функция напоминания о старте впереди стоящего автомобиля предусмотрена, чтобы не зевать в пробках.

Главное же достоинство любого компактвэна – трансформация. Задний диван тут ездит на салазках вперед-назад, его спинка регулируется по углу. Когда нужно перевезти холодильник, велосипед или пару крупных коробок, сиденья складываются практически в ровный пол. Образуется площадка длиной свыше полутора метров. Обивка кресел, кстати, водоотталкивающая – тоже мелочь, а в быту незаменимая.

О еще одной японской новинке — Mitsubishi Pajero — «За рулем» недавно рассказал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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