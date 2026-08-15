Ваш автомобиль скоро станет вашим личным терапевтом: что об этом известно

Скрытые датчики в руле, ремне и камерах будут предотвращать инфаркты и инсульты

Современные автомобили стремительно эволюционируют от простых средств передвижения к «умным» партнерам, способным заботиться о нашем здоровье.

Исследователи Технического университета Брауншвейга и Медицинской школы Ганновера представили амбициозный проект, который обещает кардинально снизить аварийность на дорогах за счет ранней диагностики заболеваний прямо во время поездки.

Уже в сентябре на выставке Automechanika во Франкфурте будут продемонстрированы два исследовательских автомобиля, превращенных в настоящие мобильные диагностические центры, где салон работает как единая измерительная система.

Главная инновация заключается в том, что водителю не придется носить громоздкие датчики или отвлекаться от управления: все сенсоры интегрированы в штатные элементы салона и действуют незаметно.

В рулевое колесо встроены электроды для снятия электрокардиограммы, в ремень безопасности вмонтированы сверхчувствительные микрофоны, улавливающие тоны сердца, а камеры у зеркала заднего вида анализируют микродвижения тела и изменения цвета кожи, по которым можно вычислить частоту дыхания и пульс.

Дополнительно оптические сенсоры измеряют изменения объема крови в тканях, чтобы выявить аритмию, причем все эти данные обрабатываются искусственным интеллектом в комплексе с динамикой движения. Это важно, поскольку система учится отличать учащенное сердцебиение, вызванное стрессом или физической нагрузкой, от опасной аритмии, сигнализирующей о начинающемся сердечном приступе. Это позволяет избежать ложных срабатываний.

Такая система сможет не только мгновенно реагировать на угрозы, например снижать скорость или активировать аварийную остановку при внезапном ухудшении состояния, но и диагностировать на ранних стадиях такие серьезные заболевания, как болезнь Паркинсона, инсульты, инфаркты и хроническую обструктивную болезнь легких.

Стоит отметить, что вся эта мощь технологий поднимает и вопросы конфиденциальности, ведь сбор биометрических данных – всегда тонкая тема, и производителям еще предстоит убедить водителей в абсолютной безопасности их личной информации.

Тем не менее, похоже мы уже стоим на пороге новой эры, где автомобиль будет заботиться о нашем здоровье даже лучше, чем мы сами.

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