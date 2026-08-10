Купить машину сейчас или все-таки подождать? Всё о тенденциях лета/осени

Борис Беленький: Сейчас дилеры охотнее готовы обсуждать скидки и бонусы

В июле было продано 122 тыс. новых машин, рынок уверенно перешагивает отметку в 100 тысяч уже пятый месяц подряд.

Кажется, покупатели проснулись, но вопрос, который волнует каждого, кто заглядывается на витрины автосалонов, остается открытым: сейчас – лучший момент, чтобы купить машину, или все-таки подождать? Когда, наконец, начнется снижение цен, которого все так ждут?

Борис Беленький, CVO CARCRAFT GROUP, эксперт в сфере цифровизации автобизнеса и финансирования автодилеров:

– Если автомобиль нужен в ближайшие 1-3 месяца, ждать обвального падения цен не стоит. Рынок вошел в фазу ценовой стагнации с плавным восходящим трендом, и аналитики «Автостата» прогнозируют сохранение относительно стабильного уровня продаж во втором полугодии, если быть точными, то около 115 тысяч автомобилей в месяц, и предпосылок для масштабного снижения цен в ближайшие месяцы пока немного.

При этом текущий момент характеризуется отсутствием ажиотажного спроса, что дает покупателю определенное преимущество. Сейчас дилеры более охотно идут на уступки, готовы обсуждать скидки и бонусы. Это касается, прежде всего, автомобилей, которые уже находятся на складах. Если же срочности нет, то есть смысл дождаться сентября, так как выбор новинок расширится. При этом прайс-листы останутся практически без изменений, а условия продаж будут варьироваться за счет скидок и специальных программ.

Если стремитесь сэкономить, то лучше торговаться не за размер скидки от прайс-листа, а за конечную сумму в договоре купли-продажи, то есть за то, что вы реально заплатите на руки с учетом всех навязанных допов, страховок и кредитных условий. Дилер может дать скидку 300 тысяч, но «добить» ее навязанными услугами и переплатой по кредиту, поэтому ориентироваться нужно на итоговую цифру, а не на обещанный дисконт.

Стоит обратить внимание на автомобили прошлого года выпуска и непопулярные цвета или комплектации, потому что на них скидки обычно больше. Также можно торговаться за бесплатные опции ( зимние шины, каско, коврики, сигнализацию, дополнительные сервисные пакеты).

Если планируется продажа автомобиля по программе трейд-ин, полезно получить минимум две независимые оценки его рыночной стоимости до визита к дилеру.

Советую внимательно отнестись к покупке новых марок. У них может быть привлекательный прайс, но пока недостаточно статистики по остаточной стоимости, гарантийным обращениям и ценам на запчасти. Лучше выбирать не самую новую марку, а автомобиль с понятной платформой, прозрачной гарантией и доступными запчастями.

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