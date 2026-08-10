Jetour T1: брутальный стиль и характер в новом исполнении

Старт предзаказа на специальную версию кроссовера Jetour T1 в России

Бренд Jetour официально открыл прием предзаказов на лимитированную версию кроссовера T1.

Оформить заявку можно уже сейчас на официальном сайте компании. Рекомендованная стоимость новинки – 4 399 900 рублей.

Jetour T1

Эксклюзивная серия Jetour T1 сохранила свой фирменный мужественный профиль и проходимость, но при этом обрела еще более дерзкий облик благодаря новым декоративным элементам.

В их числе – матовое черное покрытие кузова, контрастные красные суппорты тормозов, а также логотипы T1 на двери багажника и значки Jetour на решетке радиатора, выполненные в технике антихром. Эти детали подчеркивают индивидуальность автомобиля и помогают владельцу выделяться в любом потоке.

Напомним, Jetour T1 – это кроссовер повышенной проходимости, который одинаково уверенно чувствует себя в городских джунглях и на загородных маршрутах. Модель сочетает смелый дизайн с продуманной эргономикой, современными мультимедийными решениями и высокими стандартами безопасности.

С момента выхода на российский рынок в сентябре 2025 года T1 быстро завоевал популярность и уже закрепился на второй строчке по востребованности среди всей линейки Jetour (после кроссовера Dashing).

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