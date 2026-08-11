Подсчитано, сколько от своей стоимости автомобиль теряет за 20 лет

Аналитик Целиков: за 20 лет от стоимости автомобиля остается лишь 15%

Парадокс автомобильной инфляции в том, насколько обманчивым может быть взгляд на ценники двадцатилетней давности. Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство « Автостат», поделился в своем Telegram-канале 10 августа раскладом, который заставляет иначе посмотреть на вторичный рынок.

За первые три года машина в российских условиях теряет в цене примерно 30%. На руках у владельца остается условный актив, который все еще тянет на 70% от прайса нового аналога. Вроде бы стандартная амортизация, ничего необычного.

Когда на спидометре и в календаре набегает десяток лет, картина становится куда суровее. Потеря стоимости достигает почти двух третей, а если точнее – 64%. Аналитик подчеркивает: это означает, что ради покупки свежего экземпляра той же модели пришлось бы продать три подержанных. Двадцатилетний же рубеж оставляет от начальной цены лишь 15% – для равноценной замены потребуется сумма, превышающая выручку с продажи старой машины в семь раз. Сухие цифры выглядят безжалостно.

Но реальность, по словам эксперта, куда хитрее. Сергей Целиков описывает ловушку так:

«Парадокс заключается в том, что у нас в стране постоянно идет «автомобильная инфляция», то есть бесконечный рост цен на новые автомобили. В итоге человек, купивший новый автомобиль 20 лет назад (например, за 300 тыс. рублей), примерно за эти же день его и продаст сейчас. А некоторых случаях еще и с неплохим «наваром». Правда, стоимость этих денег стала в семь раз ниже».

Выходит, формальная цена продажи практически не изменилась, но покупательная способность вырученной суммы обвалилась драматически. Своего рода иллюзия сохранности капитала.

При этом есть модели, которые сопротивляются обесцениванию не в пример упорнее прочих. По данным от 7 августа, среди лидеров по остаточной стоимости на российской «вторичке» значатся представители Lada. Высокий спрос позволяет им и покупателей находить оперативно, и терять в цене совсем скромные проценты. Классический внедорожник Lada Niva Legend за три года становится дешевле лишь на 3,5%, удерживая около 96,5% от изначальной отметки, а Lada Granta теряет 8,6%, сохраняя 91,4% в своем ценовом сегменте.

О кроссовере Kia с приятным ценником «За рулем» уже рассказывал ранее.

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