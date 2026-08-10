Очень надежный мотор и приятный ценник — новый кроссовер Kia уже в России

Новые кроссоверы Kia Sonet предлагаются в РФ с ценами от 2,33 млн рублей

На российских онлайн-площадках появились объявления о привозе Kia Sonet – компактного кроссовера, который по габаритам чуть уступает модели Seltos. Машины везут преимущественно из Китая, и продавцы уже включают в цену доставку, таможенное оформление и полный набор документов для регистрации в ГАИ.

Kia Sonet

Один из продавцов во Владивостоке готов привезти под заказ Kia Sonet в исполнении Luxury Smart Edition. В Китае такой автомобиль стоит 100 900 юаней – около 1 220 000 рублей по текущему курсу, однако в России ценник вырастает минимум вдвое, достигая 2 330 000 рублей.

Комплектация при этом выглядит довольно скромно: пластиковый обод руля и тканевая обивка сидений без лишних намеков на премиальность. В списке оснащения присутствуют 16-дюймовые легкосплавные диски, беспроводная зарядка для смартфона, мультифункциональный руль, датчики давления в шинах, светодиодная головная оптика, шесть подушек безопасности, порты USB Type-C, кондиционер и современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Интерьер Kia Sonet

В Астрахани продают один из немногих «Сонетов» в наличии за 2 650 000 рублей. Здесь сиденья и мульти-руль уже в кожаной отделке, но климат-контроля, люка и полностью цифровой приборной панели у машины по-прежнему нет.

Техническая начинка

Силовая установка у обоих кроссоверов идентичная. Под капотом располагается бензиновая «атмосферная» четверка объемом 1,5 литра с отдачей 115 лошадиных сил. Привод ГРМ – цепной, впрыск топлива – распределенный (MPI). Работает мотор в паре с бесступенчатым вариатором, а тяга передается исключительно на переднюю ось.

Любопытно, что даже с учетом расходов на параллельный импорт Kia Sonet оказывается доступнее многих официальных «китайцев». Например, подорожавший в августе Geely Coolray без скидок стартует с отметки 2 914 990 рублей, а Changan CS35 Max в средней комплектации обойдется в 2 739 900 рублей.

Альтернативы китайским кроссоверам и их ценники «За рулем» уже уже сравнивал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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