Представлен технологичный кроссовер, который способен предсказывать столкновения

Представлен кроссовер Roewe Jiayue 07 с комплексом безопасности Momenta R7

Китайцы выкатили Roewe Jiayue 07 – свежий кроссовер, который нафаршировали электроникой так, что он почти думает за водителя. Презентация прошла на домашнем рынке, и главный козырь здесь – комплекс безопасности Momenta R7.

Система, напичканная лидаром, не просто видит препятствия. Она просчитывает траектории движения людей и машин вокруг, заранее решая, как избежать контакта. Сложные маневры в плотном потоке или на тесной парковке для нее, судя по заявлениям, тоже не проблема.

Roewe Jiayue 07

Машина получилась немаленькой: от носа до хвоста почти 4,9 метра при ширине 1,91 метра. Колесная база укладывается в 2908 мм, а высота достигает 1745 мм. Внутри все организовано с расчетом на комфорт – передние сиденья оснащены вентиляцией и массажем.

Задним пассажирам и вовсе раздолье. Там установлен полноценный диван с выдвижными подставками для ног, а спинки отклоняются на угол до 110 градусов.

Вообще, салон напоминает лаунж-зону. Имеется компактный холодильник, экран на потолке, несколько откидных столиков – один из них ловко спрятан в торпедо перед передним пассажиром. За управление мультимедиа отвечает 15,6-дюймовый тачскрин с фирменным искусственным интеллектом, а звук раздает акустика на 20 динамиков.

Интерьер Roewe Jiayue 07

Под капотом – гибридная схема. Основу составляет 1,5-литровый ДВС мощностью 98 лошадиных сил, который работает в режиме генератора. В движение кроссовер приводит электромотор с отдачей в 220 сил. На выбор доступны две батареи: вариант поменьше обеспечивает 220 км запаса хода на чистом электричестве, тот что побольше – уже 320 км. Расход бензина в смешанном режиме заявлен на уровне 5-5,3 литра.

Ранее «За рулем» рассказал о другом китайском кроссовере — Jetour T1 с брутальным стилем и характером.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!