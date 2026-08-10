«За рулем» — генеральный информационный партнер «ИнтерАвтоМеханика» – 2026

На выставке «ИнтерАвтоМеханика» будет работать Открытая студия «За рулем»

С 18 по 21 августа на выставочной площадке «Крокус Экспо» в Москве состоится международная выставка «ИнтерАвтоМеханика», в рамках которой на стенде нашего издательского дома будет работать Открытая студия «За рулем».

Открытая студия «За рулем» – это уникальный формат профессионального общения, в рамках которого ведущие журналисты «За рулем» и эксперты автомобильной отрасли на протяжении четырех дней работы экспозиции смогут обсудить главные тренды, вызовы и проблемы, а также пути решения сложных задач и поиска точек роста для сегментов СТО и автокомпонентов.

Чтобы не пропустить самые яркие интервью, острые моменты дискуссий, прогнозы и комментарии специалистов, следите за публикациями на сайте «За рулем» и в официальных соцсетях издательства.

А еще стоит напомнить, что в этом году каждый посетитель ИАМ получает возможность выиграть новенький автомобиль – Lada Iskra SW Cross.

Для этого получите бесплатный билет по ссылке от «За рулем», а на самом мероприятии возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов.

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