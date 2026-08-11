Каждая вторая запчасть теперь из Китая: как Поднебесная захватывает российский авторынок

Доля автокомпонентов из КНР в импорте превысила 50%, а поставки выросли до $1,3 млрд

Российский рынок автозапчастей переживает серьезные изменения: импорт комплектующих из Китая впервые достиг исторического максимума.

По предварительным данным, за первые семь месяцев этого года поставки достигли 1,3 млрд долларов, прибавив 15% по сравнению с прошлым годом. Теперь каждый второй импортный компонент для автомобиля в нашей стране имеет китайское происхождение.

Главная причина такой динамики – увеличение парка китайских автомобилей, которые, очевидно, нуждаются в сервисе. Кроме того, наблюдаются стремительное старение автопарка и массовый уход западных брендов. Владельцы машин старше десяти лет, которых в России более 70%, все чаще выбирают доступную альтернативу дорогим европейским оригиналам, рассказали «Коммерсанту» источники в отрасли.

Эксперты отмечают, что китайские производители перестали быть компромиссным вариантом: качество их продукции серьезно подтянулось, а по таким позициям, как фильтры, колодки или детали подвески, разница с премиальными аналогами почти незаметна.

При этом цены на комплектующие с начала года ощутимо подросли – в среднем на 15-30% из-за инфляции и усложнения логистики. Тем не менее, китайские детали остаются спасением для многих автовладельцев: в 90% случаев найти нужную запчасть на рынке можно без проблем, тогда как сроки доставки оригиналов из Европы через альтернативные каналы могут растянуться на месяц и более.

Участники рынка уверены, что спрос на китайские компоненты продолжит расти, ведь производители из КНР активно открывают в России склады и дилерские центры, укрепляя свое влияние на все сегменты автомобильного сервиса.

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