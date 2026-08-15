–30% от цены или ожидание до октября: математика летней продажи авто

Эксперты рассказали, как продать машину этим летом и не потерять деньги

Лето на вторичном авторынке традиционно считается мертвым сезоном: покупатели разъехались в отпуска, деловая активность замирает, и спрос на машины заметно проседает.

Так стоит ли вообще пытаться продавать автомобиль в этот период, рискуя занизить цену, или правильнее дождаться осеннего оживления и традиционного зимнего ажиотажа на полный привод? А если летняя продажа неизбежна, что выбрать: мучительную эпопею с самостоятельными показами на сайтах или оперативный, но, возможно, финансово проигрышный трейд-ин у дилера?

Отдельная дилемма – подготовка машины в условиях вялого рынка: вложения в ремонт и косметику могут не окупиться, но поможет ли это выделиться среди предложений конкурентов?

Ответы на эти вопросы – в комментариях наших экспертов.

Мнение эксперта

Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG:

– Само по себе лето не самое удачное время для продажи, в первую очередь, это сезон отпусков, дач, но точно не больших покупок. Я бы не советовал гнаться за тем, чтобы продать именно сейчас. Осенью спрос традиционно оживает – семьи возвращаются из отпусков, финансы восполняются, в конце концов, люди начинают планировать зиму. Так что если нет острой необходимости в деньгах здесь и сейчас, лучше подождать до сентября-октября.

Рынок вторички сейчас в напряженном положении. Грубо говоря, если у вас не самый ликвидный автомобиль, придется уронить цену ниже рынка, чтобы привлечь покупателя. И конечно быть готовым к тому, что на торге придется скинуть еще сколько-то.

Ваш автомобиль – не единственный, и это стоит помнить. Лучшим решением станет предпродажная подготовка – мойка, химчистка салона, полировка. За десять-двадцать тысяч автомобиль приобретет обновленный вид и выделится среди других объявлений. Не менее обязательны хорошие фотографии, выберите правильные ракурсы, в качестве референсов опирайтесь на фото автосалонов.

Реально рассчитайте рыночную вилку: посмотрите, за сколько уходят аналогичные машины на классифайдах, но не берите самую высокую цену и не опускайтесь до самой низкой. Если нет срочности в продаже – не демпингуйте, но и не завышайте ценник в надежде, что машину заберут как коллекционный образец.

Что касается трейд-ин – будьте готовы, что автомобиль оценят сильно ниже рынка. Дилеры закладывают свою маржу, ремонт, расходы на перепродажу. Иногда разница между рыночной ценой и оценкой дилера может достигать 30%.

Альтернатива – попробовать выставить машину на онлайн-аукцион. Там за лот поборются не одна заинтересованная компания, а несколько десятков независимых покупателей. Достаточно будет фотографий и честного описания. Конечная цена чаще оказывается выше, чем предложение любого дилера.

Артур Саруханов, заместитель руководителя Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Рынок вторички на короткое время оживет в самом конце лета, когда люди вернутся из отпусков к отложенным делам. В первой половине осени спрос упадет из-за начавшегося учебно-рабочего сезона и снова оживет только к ноябрю-декабрю. Продавцы будут сговорчивее перед новым годом, чтобы успеть на дилерские скидки.

Самостоятельная продажа автомобиля со звонками и показами займет намного больше времени, чем трейд-ин. Дилер купит сразу, но даст за машину на 10-20% меньше денег. Однако при продаже через площадку меньше шансов попасть на мошенническую схему, кроме того, можно купить новую машину со скидкой у того же дилера. Иногда в трейд-ин сдают машины с серьезными техническими проблемами, из-за которых их сложнее продать самостоятельно.

Автомобиль лучше продавать самому в том случае, если хочется получить за него максимальную цену и вы никуда не спешите и не собираетесь приобретать на вырученные средства следующий автомобиль.

Разного рода тюнинг вроде обвеса, нестандартных колес и музыки почти не добавляет к цене. За неисправную коробку или мотор попросят серьезную скидку, поэтому надо взвешенно подойти к ремонту или продавать как есть со скидкой. Незначительные технические неисправности лучше сразу прописать в объявлении и учесть в цене. В некоторых случаях ремонт может даже навредить продаже. Например, локальные окрасы или новые стекла многими воспринимаются как следы аварийного прошлого, особенно если покупатели проверяют машину поверхностно.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!