Декабрь, январь и февраль признаны самыми выгодными для экономии при покупке авто у дилеров

Самые привлекательные цены на авторынке традиционно приходятся на зимние месяцы. Как рассказал исполнительный директор «СберЛизинга» Ашот Ерицян, декабрь, январь и февраль открывают возможности для серьезной экономии.

В последний месяц года дилеры активно закрывают годовые планы продаж, поэтому охотнее идут на уступки и предлагают покупателям специальные скидки. А январь с февралем хороши тем, что в салонах еще остаются машины предыдущего модельного года – на них тоже нередко действуют сниженные цены, что позволяет сэкономить без потери качества.

Впрочем, эксперт советует не полагаться только на календарь. На стоимость и доступность автомобилей влияют и внешние факторы, например крупные автомобильные выставки. Так, в 2026 году Пекинское международное мотор-шоу проходило с 24 апреля по 3 мая – такие события способны скорректировать ассортимент и ценовую политику брендов.

Также стоит держать в уме китайский Новый год: в этом году он отмечался с 17 февраля по 3 марта. В этот период нередко меняется набор доступных моделей и размер предлагаемых скидок, поэтому, планируя покупку, лучше следить за актуальными предложениями в режиме реального времени. Главное – не упустить момент, когда выгода максимальна.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!