Названы самые популярные машины в Китае

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае

Июльский топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае практически полностью укомплектован машинами на новых источниках энергии. Единственной моделью с традиционным двигателем внутреннего сгорания, которой удалось зацепиться за рейтинг, оказалась Toyota Corolla Cross – она замкнула десятку с 14 510 проданными единицами, пишет CarNewsChina. На долю NEV, преимущественно чистых электрокаров, пришлись остальные девять строчек.

На вершине вновь расположился Geely Xingyuan: за месяц реализовано 32 306 таких электромобилей. Он не уступает лидерство еще с прошлого года.

Сразу за ним идет Leapmotor A10 – 26 424 покупателя. Производитель, между прочим, уже готовит модель A05, которая обещает стать еще выгоднее по соотношению цены и оснащения, чем нынешний хит.

Тройку лидеров замыкает электрический кроссовер Tesla Model Y с результатом 25 158 машин. Любопытно, что именно эта модель – самая дорогая в топ-10: официальные цены лежат в диапазоне от 263 500 до 313 500 юаней (от 3,23 до 3,84 миллиона рублей по курсу на 11 августа).

Дальше в списке следуют: Xiaomi SU7 (21 044 экземпляра, электромобиль), Fang Chengbao Ti 7 (20 320 шт., версии BEV и гибрид), BYD Yuan Up (20 275 шт., BEV), Changan Qiyuan Q05 (18 871 шт., BEV), Li Auto i6 (15 420 шт., BEV) и BYD Sea Lion 06 (15 395 шт., BEV и гибрид). По сути, весь рейтинг – это парад «зеленых» автомобилей, а Corolla Cross остается последним напоминанием о ДВС-эре.

О том, как китайские компании захватывают рынок автокомпонентов, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!