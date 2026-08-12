Владельцы российских авто смогут получать налоговый бонус — есть такая идея

Депутат ГД Гартунг одобрил идею снизить транспортный налог для российских авто

В Госдуме одобрили предложение уменьшить транспортный налог для машин российской сборки. Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг назвал инициативу хорошей и позитивно к ней относится, однако подчеркнул, что обсуждение с общественностью еще продолжается – ни о каких конкретных понижающих коэффициентах говорить пока рано.

По сути, сейчас на сайте «Российской общественной инициативы» идет голосование за петицию с похожей идеей. Авторы предлагают при расчете транспортного налога использовать дифференцированный понижающий коэффициент именно для автомобилей отечественного производства.

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