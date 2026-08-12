На китайские шины хотят ввести повышенные пошлины

Минпромторг подтвердил риск введения повышенных пошлин на дешевые шины из КНР

С российского рынка, судя по всему, постепенно будут выдавливать дешевые импорт ные шины. Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК еще в мае 2026 года начал разбираться, насколько целесообразно вводить специальные защитные меры против ввоза легковых и легких грузовых покрышек.

Поводом для старта проверки стало заявление крупных производителей из России, Беларуси и Казахстана. Их главная претензия – конкуренты демпингуют, из-за чего продажи местных заводов идут вниз. На острие проблемы, конечно, недорогие покрышки из Китая. В самом Минпромторге Autonews.ru подтвердили: как только комиссия зафиксирует негативное влияние растущего импорта, могут появиться повышенные пошлины.

«В настоящий момент в отношении импортных легковых и легких грузовых шин инициировано расследование по вопросу целесообразности введения специальных защитных мер. По итогам данного расследования, в случае подтверждения фактов негативного влияния возросшего импорта на рынок шин могут быть введены повышенные ввозные пошлины», – сообщили в ведомстве.

Факторы риска и позиция министерства

Минувшие пять лет министерство фиксирует стабильный прирост поставок из-за рубежа. Особой турбулентности в этом тренде не наблюдается, но сама тенденция настораживает. Чиновники перечислили несколько экономических угроз, которые несет такая ситуация.

Во-первых, недозагрузка мощностей отечественных шинных заводов. Во-вторых, падение налоговых сборов и сокращение персонала в отрасли. В-третьих, проблемы у смежных предприятий из химического сектора. Все эти риски в ведомстве связывают с конкретными событиями последних трех-четырех лет.

В 2022-2023 годах, когда ряд зарубежных брендов ушли с рынка, образовался дефицит, и импортеры из КНР оперативно заткнули эту дыру, предлагая более низкие цены, чем у внутренних производителей. Параллельно рос парк китайских автомобилей, которые по умолчанию приезжают на своей резине, что ударило и по вторичному рынку. При этом общий спрос на машины в стране просел, и конкуренция за покупателя стала еще жестче.

« Минпромторг России совместно с отраслевым сообществом ведет планомерную работу по повышению конкурентоспособности российских производителей шин и защите их интересов на внутреннем рынке», – подчеркнули в министерстве.

О том, как китайские производители захватывают рынок автокомпонентов, «За рулем» уже рассказывал.

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