Выиграй Lada Iskra на выставке «ИнтерАвтоМеханика-26»

Выставка «ИнтерАвтоМеханика» откроется 18 августа в МВЦ «Крокус Экспо»

Уже через неделю начнет работу международная выставка автомобильной индустрии «ИнтерАвтоМеханика», где каждый посетитель cможет найти деловых партнеров, ознакомиться с самыми передовыми решениями для автобизнеса, а также попытать удачу, чтобы выиграть новенькую Lada Iskra SW Cross в чарующем цвете «Фламинго».

Розыгрыш машины организован совместно издательским домом «За рулем» и SIGMA EXPO GROUP. Чтобы принять участие в нем, получите бесплатный билет по ссылке, а на самом мероприятии возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов.

Ладу разыграем 21 августа в 13:30 в «Крокус Экспо» на стенде «АвтоБизнес Форум» (павильон 2, зал 8).

Правила розыгрыша можно изучить тут.

Обязательно приходите на выставку «ИнтерАвтоМеханика», которая объединит лидеров в производстве и дистрибуции автокомпонентов.