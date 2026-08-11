Выиграй Lada Iskra на выставке «ИнтерАвтоМеханика-26»
Выставка «ИнтерАвтоМеханика» откроется 18 августа в МВЦ «Крокус Экспо»
Уже через неделю начнет работу международная выставка автомобильной индустрии «ИнтерАвтоМеханика», где каждый посетитель cможет найти деловых партнеров, ознакомиться с самыми передовыми решениями для автобизнеса, а также попытать удачу, чтобы выиграть новенькую Lada Iskra SW Cross в чарующем цвете «Фламинго».
Розыгрыш машины организован совместно издательским домом «За рулем» и SIGMA EXPO GROUP. Чтобы принять участие в нем, получите бесплатный билет по ссылке, а на самом мероприятии возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов.
Ладу разыграем 21 августа в 13:30 в «Крокус Экспо» на стенде «АвтоБизнес Форум» (павильон 2, зал 8).
Правила розыгрыша можно изучить тут.
Обязательно приходите на выставку «ИнтерАвтоМеханика», которая объединит лидеров в производстве и дистрибуции автокомпонентов.
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