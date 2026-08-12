Контроль за ввозимыми в РФ автомобилями ужесточат: что изменится

Минпромторг предложил изменить оформление электронного паспорта на ввозимые авто

Контроль за ввозимыми автомобилями в России планируют серьезно ужесточить. Проект постановления уже готов.

Все дело в том, что в страну, по данным Минпромторга, все чаще попадают машины не совсем той конструкции, которая была одобрена изначально. После того как некоторые мировые автобренды покинули рынок, в партиях стали появляться экземпляры, сильно отличающиеся от того единственного автомобиля, на который когда-то оформляли сертификат.

На практике процедура выглядит так: инспектор осматривает транспортное средство, не разбирая его по винтикам, но внимательно сверяет заводские маркировки. В первую очередь проверят VIN-номера, фирменные таблички изготовителя, а также фары, все стекла, зеркала, ремни и шины. Если возникнут сомнения, доберутся и до мозгов – блока управления двигателем, тормозной системы и прочих ключевых узлов.

По задумке, такой барьер должен отсечь автомобили, представляющие реальную угрозу для всех участников дорожного движения. Заодно документ вводит для производителей право оставлять в электронных паспортах транспортных средств дополнительные сведения. Речь идет о степени локализации и рекомендованной розничной цене.

Текст проекта уже опубликован на официальном портале. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее «За рулем» рассказал об инициативе по введению новых форматов госномеров.

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