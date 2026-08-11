«Красивые» номера могут стать законным способом пополнить госбюджет

Фракция «Новые люди» направила Мишустину предложение о введении формата автономеров с четырьмя буквами и двумя цифрами

Речь идет о смене привычного формата госзнаков. Депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым выступили с инициативой, которая может заметно изменить внешний вид автомобильных регистрационных знаков. Соответствующее обращение 10 августа ушло на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Парламентарии считают, что нынешняя комбинация из трех букв и трех цифр себя исчерпывает. Вместо нее логично перейти к сочетанию четырех литер и всего двух цифр – на табличке красовалось бы, скажем, «АААА 00». Впрочем, это не единственный вариант.

Рассматривается и альтернативная схема: две буквы, затем две цифры и снова две буквы. Выглядело бы это как «АА 00 АА». При этом, как подчеркивается в тексте инициативы, ни габариты самой пластины, ни привычные элементы вроде кода региона, флага и надписи «RUS» трогать не планируется.

Суть проста: замена одной цифры на дополнительную букву, по подсчетам авторов, увеличит пул доступных комбинаций для одного субъекта федерации сразу на 20%. Это даст регионам передышку от постоянного введения новых кодовых троек.

Причем на этом выгода не заканчивается. Во фракции полагают, что реформа заодно позволит запустить официальный механизм торговли так называемыми «красивыми номерами». Спрос на такие знаки огромен, и если вывести его из серой зоны в законное русло, бюджет получит дополнительный источник дохода – вполне весомый довод в пользу перемен.

Дефицит комбинаций – не умозрительная страшилка. К началу лета на машинах в Москве уже начали мелькать номера с новым кодом 997, потому что предыдущие серии попросту закончились. А ведь прошлое обновление для столицы случилось только летом 2022 года, когда пошли в ход знаки с индексом 977. Параллельно с 10 июня свежий код региона – 166 – начали получать и водители в Свердловской области, где возможности старых форматов тоже подошли к концу.

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