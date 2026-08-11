Прими участие в тест-драйве больших грузовиков бесплатно

В августе на выставке ComAutoTrans в Москве состоится серия бесплатных тест-драйвов

В конце августа в составе автокластера отраслевых выставок пройдут сразу три масштабных события: ComAutoTrans, «АвтобусЭкспо» и «ИнтерАвтоМеханика», на одном из которых каждый сможет ощутить себя водителем современного большегруза. Речь, конечно, идет про выставку ComAutoTrans 2026, где можно будет принять участие в серии бесплатных тест-драйвов.

Вашему вниманию предлагаются:

первый в России легкий электрогрузовик категории N1 со снаряженной массой всего 1770 килограмм – NEMO E350;

седельные тягачи КАМАЗ 54901-70011-АА, SITRAK C7H MAX 4×2, SHACMAN X6000 и Фотон Ауман, работающий на природном газе

Также вы сможете испытать среднетоннажный грузовик JAC N120, фургон-рефрижератор на базе шасси FAW Trucks Tiger 6G и другую технику.

Чтобы записаться на тест-драйв, переходите по этой ссылке.

Разумеется, оказаться за рулем грузовика смогут только обладатели водительских прав соответствующих категорий.

До встречи на «ИнтерАвтоМеханике», «АвтобусЭкспо» и фестивале тест-драйвов ComAutoTrans, которые пройдут в «Крокус Экспо» с 18 по 21 августа!

