На рынок вышла лимитированная версия известного кроссовера Jetour: подробности
Лимитированную версию кроссовера Jetour T1 привезли в Россию, не став при этом раскрывать точное количество выпущенных машин.
Среди внешних отличий – полностью матовый черный кузов, ярко-красные тормозные суппорты и переработанные шильдики. Эмблема T1 переехала на крышку багажника, а на решетке радиатора логотип Jetour теперь выполнен в стиле «антихром». Внушительный ценник – 4,4 млн рублей (и это без учета акций) – делает данное исполнение самым дорогим во всей линейке модели.
Интересно, что по списку оборудования и опций все осталось ровно таким же, как в топ-версии «Премиум». А она, между прочим, стоит на 200 тысяч дешевле – 4 199 900 рублей. Начальная цена на T1 2025 года и вовсе стартует с отметки в 3 770 000 рублей.
Техническая начинка изменений не претерпела. Здесь все те же проверенные агрегаты: двухлитровый мотор мощностью 245 лошадиных сил работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод, само собой, на все четыре колеса.
Собирают автомобили для нашего рынка по полному циклу на калининградском « Автоторе», включая сварку и окраску кузовов. Появившись в продаже в сентябре 2025-го, T1 довольно быстро взобрался на вторую строчку по популярности среди всех моделей бренда.
Тем временем «За рулем» уже рассказывал о том, что россияне всё чаще выбирают машины стоимостью 1–1,5 млн рублей.
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