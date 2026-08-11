Россияне все чаще покупают машины по цене от 1 до 1,5 млн рублей

Pango Cars: средняя сумма автокредита выросла в июле до 1,3 млн рублей

Итоги июля на рынке автокредитов на подержанные машины показали любопытную картину. По сути, покупатели начали активнее засматриваться на более дорогие варианты, что напрямую отразилось на долях различных ценовых сегментов.

Машины стоимостью до миллиона рублей, например, заняли лишь 21% всех сделок. Ровно столько же кредитов – еще 21% – оформили на автомобили в диапазоне от 1,5 до 2 миллионов. В реальности это говорит о том, что спрос потихоньку дрейфует в сторону более свежих и, соответственно, дорогих экземпляров.

Средний чек по автокредиту в прошлом месяце достиг 1,3 млн рублей, прибавив целых 130 тысяч по сравнению с июлем 2025-го. Финансовые условия при этом остаются довольно жесткими. Средняя ставка держалась на отметке 21% годовых, а возвращать долг заемщикам предстоит, в среднем, около шести лет.

Правда, именно растянутые сроки и становятся спасательным кругом, позволяя комфортно разложить подорожавшую покупку во времени и удержать размер ежемесячного взноса на приемлемом уровне.

Кто в лидерах

Если смотреть на марочную структуру спроса, то тут все достаточно стабильно. Lada удерживает пальму первенства с долей в 11% всех кредитных сделок. Следом за ней идут корейские бренды: Kia с показателем 10% и Hyundai, на который пришлось 9% продаж.

Что касается конкретных моделей, то в июле покупатели чаще всего оформляли кредиты на Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Между прочим, это классическая тройка бестселлеров на вторичке, которая не сдает позиций.

Возраст имеет значение

Возрастная картина остается консервативной, хотя и с четкими предпочтениями. Более половины заемщиков целятся в машины возрастом от 5 до 15 лет. Если разложить по полочкам, то 27% сделок закрыли по автомобилям в когорте 5-10 лет, а еще 26% пришлись на сегмент 10-15 лет.

Совсем свежие машины, младше пяти лет, заняли 19% рынка. Практически столько же – 18% – ушло на достаточно возрастные авто от 15 до 20 лет. А вот откровенный «олдскул» старше 20 лет интересовал лишь 6% покупателей.

В пресс-службе Pango Cars подтвердили тренд на увеличение среднего бюджета. «В июле мы видим важный сдвиг в поведении покупателей: средняя сумма автокредита выросла до 1,3 млн рублей, а наиболее заметную долю начали формировать автомобили стоимостью от 1 млн до 1,5 млн рублей. Это говорит о постепенном расширении бюджета покупки. По мере адаптации покупателей к текущим условиям кредитования рынок будет постепенно смещаться от минимальной цены покупки к поиску оптимального соотношения стоимости автомобиля, его возраста, состояния и ежемесячного платежа. При этом доступность кредитных программ останется одним из ключевых факторов, определяющих структуру спроса на автомобили с пробегом».

Ранее «За рулем» рассказал, какие бренды изменили прайс-листы в июле.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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