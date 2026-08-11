Какие автобренды повысили и понизили цены в июле

В России 23 автобренда скорректировали цены

В июле 2026 года продажи легковых автомобилей в России снова выросли. За второй месяц лета было продано чуть более 122 тысяч машин, что стало самым успешным месяцем в текущем году. Однако прирост по сравнению с июлем 2025-го составил лишь 1,2%. За первые полгода продажи достигли 730,7 тысячи автомобилей, что на 12,2% больше, чем в прошлом году.

Рост цен и сокращение скидок у ряда марок

Кроссовер Avatr 11 лишился базовой версии с батареей 90,3 кВт·ч. Теперь покупателям предлагают лишь модели 2026 года, которые обходятся на 200-240 тысяч дороже – от 7 990 000 до 8 190 000 рублей.

У седана BAIC U5 Plus начальная комплектация 2025 года прибавила 9 тысяч, хотя топ-версия, наоборот, скинула 80 тысяч. В итоге разброс составил от 1 999 000 до 2 070 000 рублей.

Скидка на Changan CS35 Plus для машин 2025 года уменьшилась с 260 до 200 тысяч (цены теперь 2 579 990-2 639 990 рублей), а появившиеся варианты 2026 года сразу шагнули вверх на 50 тысяч – от 2 649 900 до 2 839 900 рублей.

В семействе Geely зафиксирован практически повсеместный рост. Coolray подорожал на 20 тысяч (2 914 990 рублей), Cityray – от 20 до 40 тысяч в зависимости от комплектации (2 869 990-3 299 990 рублей), обе версии Okavango прибавили по 7 тысяч (3 779 990-4 000 990 рублей), а топ-версия Monjaro потяжелела на 50 тысяч (4 954 990 рублей).

Отмена скидок тоже ударила по кошельку: у кроссоверов GAC GS4 и GS8 убрали дисконт в 100 тысяч рублей, из-за чего минимальные цены поднялись до 3 299 000 и 4 399 000 рублей соответственно.

Снижение стоимости и новые скидки

Обратную динамику показал кроссовер Changan CS75 Plus New российской сборки. Он получил две свежие комплектации и подешевел на 90 тысяч – до 4 099 900-4 249 900 рублей.

Солидные скидки достались и другим моделям. Все версии Uni-K 2024 года идут с выгодой в 100 тысяч (4 439 900-4 629 900 рублей). Гибридный Deepal S07 предлагает единственную комплектацию за 5 289 900 рублей, но после применения госпрограммы ценник падает до 4 364 900 рублей.

Схожая картина у автомобилей Esteo. Бензиновый MX доступен в двух версиях по цене от 3 990 000 до 4 290 000 рублей. Гибридный V27 – одна комплектация за 5 750 000 рублей (со скидкой – 4 825 000 рублей). Флагманский Exlantix ET8 и вовсе сбрасывает почти миллион: вместо 7 490 000 рублей его можно приобрести за 6 565 000 рублей.

Exeed RX Urban лишился базовой комплектации, зато на оставшиеся две версии действуют скидки около 961 000 и 1 001 000 рублей – итоговые суммы 4 199 000 и 4 499 000 рублей.

Модели без изменений и возвращение на рынок

Седан Avatr 12 остался при прежних деньгах: машины 2026 года продаются по 6 990 000-8 190 000 рублей.

Внедорожник BJ40 после перерыва вновь появился в прайс-листах с единственной комплектацией «Флагман» и бензиновым мотором за 3 799 000 рублей. Дизельный 212 T01 тоже вернулся – предложен один вариант за 4 650 000 рублей.

Гибридный GAC S7 2026 года сохранил старые цены (5 899 000-6 249 000 рублей). Минивэн GAC M8 2025-го сжался до четырехместной версии Lounge за 7 999 999 рублей, а модель 2026 года располагает четырьмя комплектациями в диапазоне 6 249 990-7 999 999 рублей.

Заметных перемен не случилось у пикапа GWM Poer (3 449 000-3 999 000 рублей), кроссоверов Haval F7 (2 899 000-3 799 000 рублей) и Haval H9 (4 799 000-5 299 000 рублей).

Отдельно стоит упомянуть Geely EX5 EM-i: здесь теперь доступна только топ-комплектация «Макс», зато появилась версия EM-R с последовательной гибридной силовой установкой – две комплектации по цене от 3 464 990 до 3 814 990 рублей.

Корректировки затронули и многие другие марки – рынок продолжает искать равновесие.

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