Простой атмосферник и безотказная механика — надежный универсал за 1,5 миллиона

Эксперт Зиновьев перечислил сильные и слабые стороны Ford Focus с пробегом

Если вы присматриваетесь к бюджетному универсалу с пробегом, который не доставит хлопот, обратите внимание на Ford Focus третьего поколения.

На вторичном рынке сейчас можно найти множество вариантов в возрасте 10-12 лет с пробегом до 150 тыс. километров. Цены на эти машины варьируются в диапазоне от 400 тысяч рублей за экземпляры, которым явно пришлось непросто, до 1,5 млн рублей за ухоженные версии.

Однако, как отмечает эксперт «За рулем» Зиновьев, выбирать стоит далеко не любой двигатель и не любую коробку передач.

Ford Focus

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Дороже всего ценятся версии с атмосферником 1.6 (105, 125 л. с.) и МКП.

Объясняется это просто. Гидроавтомат возможен только в паре с турбомотором 1.5 (150 л. с.), сложным, капризным и дорогим в ремонте – сочетание непопулярное. А атмосферным двигателям полагается робот Getrag 6DCT250 (PowerShift) с двумя сухими сцеплениями.

Его к 2014 году модернизировали, узел сцеплений стал выдерживать 80-100 тысяч км, но первоначальная скверная репутация продолжает влиять на цены.

Ford Focus

Таким образом, дуэт мотора на 105 сил и механической коробки передач – самый беспроблемный по части ресурса. Несмотря на типичную для коробки IB5 болезнь (подшипник первичного вала), ее ремонт не идет в сравнение по сложности и цене с обслуживанием роботизированных коробок.

В целом третье поколение Focus получилось достаточно добротным и комфортным. О его конкурентах по части беспроблемности и надежности читайте в полной версии материала.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о похожем автомобиле с живучим атмосферником и неубиваемой механикой.

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