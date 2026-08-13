В Китае замечена трехдверная версия известного «рамника»: авто появится в России

Трехдверный рамный внедорожник BAW 212 T10 дебютирует в РФ до конца 2026 года

Трехдверный вариант рамного внедорожника BAW 212 T10 засветился на свежих снимках из Поднебесной, и это уже не просто слухи. Машина, которую активно примеряют к российскому рынку, добралась до стадии живых фотографий. Появиться у нас она может до конца этого года.

Впервые о таком проекте заговорили еще в конце 2025-го, когда укороченную версию зарегистрировали в базах министерства промышленности КНР. К апрелю 2026-го авто доехало до публичной премьеры на Пекинской выставке. По сути, перед нами все тот же знакомый BAW 212 T01, дебютировавший в октябре 2024-го, только заметно «сжатый» в колесной базе.

BAW 212 T10

Ретростиль никуда не делся – рубленые формы кузова, круглые фары и узнаваемая фара-искатель на левом крыле остались при машине.

Вообще-то, глядя на этот внедорожник, можно обмануться: жесткая крыша выглядит так, будто ее легко снять, но конструкцией это не предусмотрено. Пятая дверь тут разделена на две части. Стеклянная секция откидывается вверх, а нижняя половина распахивается вбок, таская на себе полноразмерную запаску. Спереди перемены заметнее – изменилась решетка радиатора, а массивный бампер теперь окрашен в цвет кузова. Такое же решение, кстати, ранее применили на пикапе BAW 212 Explorer 01.

Интерьер трехдверки в целом перекочевал сюда из исходной модели без сюрпризов.

Центральную консоль по-прежнему венчает 12,3-дюймовый сенсорный экран и крупный блок физических кнопок. Козырек приборной панели скрывает 10,25-дюймовую цифровую «приборку». Центральный тоннель отдан под беспроводную площадку для смартфона, селектор трансмиссии и бокс-подлокотник.

Техническая начинка и габариты

При длине 4416 мм, ширине 1955 мм и высоте 1925 мм колесная база внедорожника уложилась в 2570 мм. Внутри – четыре посадочных места. Снаряженная масса тянет на 2120 кг, а полная достигает 2505 кг. Интересно, что при всем при этом машина способна утянуть за собой прицеп массой до 2500 кг. Углы въезда и съезда составляют 41 и 32 градуса соответственно.

Что касается агрегатов, сертификационные данные говорят об установке двухлитрового турбодвигателя N20TG с отдачей в 252 л.с. и 410 Нм крутящего момента. В паре с ним идет восьмиступенчатый автомат и подключаемый полный привод Part-Time с блокировками.

Правда, одними бензиновыми версиями дело не ограничится. Местные источники утверждают, что для трехдверки подготовят и дизель – двухлитровый турбомотор Foton (4F20TC53) на 170 л.с. и 415 Нм. Коробка передач ожидается той же – 8-диапазонный автомат с честным полным приводом.

Прицел на российского покупателя

Напомним, в России официальный прайс-лист BAW сейчас включает два исполнения рамного 212. Бензиновый T01 Adventurer RUS оценили в 4 339 000 рублей, а дизельный T01 Adventurer Diesel RUS продается за 4 650 000 рублей. При этом характеристики моторов для нашего рынка отличаются: бензиновая версия выдает 218 л.с. и 390 Нм, а дизельная – 166 л.с. и 410 Нм.

Плюс ко всему, на осень 2026 года у нас запланирован старт дизельного пикапа BAW 212 Explorer 01 с двухрядной кабиной. На российском рынке эта модель будет фигурировать под индексом 212 P01.

Один из официальных дилеров BAW в РФ уточнял, что показ трехдверного BAW 212 T10 намечен именно на вторую половину 2026 года. Расчет строится на определенную аудиторию: тех, кто скучает по автомобилям класса Niva Legend и искренне считает пятидверный кузов T01 излишним.

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