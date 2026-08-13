Интерес к китайским автомобилям в России продолжает расти

«Авито Авто»: спрос на новые машины китайских марок в РФ вырос в июле на 27,9%

Российский рынок постепенно прибавляет, но спрос на китайские автомобили идет с серьезным опережением. По итогам июля интерес к ним подскочил на 27,9% относительно того же месяца прошлого года. Для сравнения – вся отрасль в целом показала куда более скромные +9,4%. Средний ценник при этом зафиксировался на уровне 3,8 млн рублей, свидетельствуют данные «Авито Авто», оказавшиеся 12 августа в распоряжении «Известий».

Любопытнее всего обстоят дела в премиуме. Вообще, по некоторым брендам динамика выглядит откровенно взрывной. Взять хотя бы Hongqi: число желающих приобрести машину этой марки выросло за год практически в четыре раза.

По сути, этот интерес уже не кажется ситуативным всплеском.

В числе других фаворитов по темпу роста – Omoda и Jaecoo, их стали рассматривать в 2,3 раза чаще. Неплохо сработали Foton (+32%) и Geely (+25%). Причем если отойти от марок и взглянуть на отдельные модели, картина становится еще интереснее.

На первую строчку по динамике вырвался Exeed RX: спрос на него взлетел более чем в пять раз. Спецпредложения от дилеров свое дело знают. Следом, с почти 3,5-кратным ростом, идет Omoda C5, а замыкает тройку Jaecoo J7 (плюс в 2,1 раза). Кстати, в топе отметились также Hongqi HS3 (+93%), Chery Tiggo 9 (+54%), Haval H3 (+52%), Omoda C7 (+39%) и пикап JAC T9, прибавивший 28%.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников связывает происходящее с активным расширением ассортимента. По его словам, «одним из драйверов сегмента является активное расширение модельного ряда: бренды выводят на российский рынок новые автомобили с разными технологиями и комплектациями. Например, гибридный Geely EX5 EM-i и Jaecoo J6 появились в продаже около полугода назад, но уже вошли в число популярных авто. Это свидетельствует о том, что потребители все чаще воспринимают ведущие китайские бренды как устоявшуюся и понятную часть сегмента – с разнообразием моделей, комплектаций и ценовых предложений».

Ранее «За рулем» рассказал об инициативе по введению новых форматов госномеров.

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