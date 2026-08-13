Дизель и полный привод: корейский пикап появился в продаже в России

В России вышли в продажу корейские пикапы KGM Musso по цене от 3,75 млн рублей

Несколько фирм из разных уголков России предлагают из наличия и под заказ корейские пикапы KGM (экс-SsangYong) Musso. Все машины оборудованы безальтернативным, но весьма надежным дизельным силовым агрегатом объемом 2,2 литра с различным вариантом форсировки (на 202 и 217 л.с.), в паре с ним трудится, в зависимости от мощности, 6- или 8-ступенчатый японский автомат Aisin. Привод – полный через муфту производства фирмы BorgWarner.

Цены на пикап начинаются с отметки в 3 750 000 рублей.

KGM Musso

Дешевле всего автомобиль предлагает привезти под заказ частная фирма из столицы Приморья. За указанную стоимость клиент получит машину из ближайших поставок 2026 года выпуска в белом цвете с кожаным салоном, климат- и круиз-контролем, камерой заднего вида и многим другим. В Находке машины в схожем оснащении стоят уже 4 100 000 рублей.

А самый дорогой экземпляр, но уже из наличия, предлагает крупный дилерский холдинг из Рязани. Там за 5 160 000 рублей представлен пикап в самой богатой комплектации Grand Style с 20-дюймовыми колесными дисками, с камерами обзора 360 градусов, подогревом и вентиляцией сидений и многим другим.

KGM Musso

О том, как китайские компании захватывают рынок автокомпонентов, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!