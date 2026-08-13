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Дизель и полный привод: корейский пикап появился в продаже в России

В России вышли в продажу корейские пикапы KGM Musso по цене от 3,75 млн рублей

Несколько фирм из разных уголков России предлагают из наличия и под заказ корейские пикапы KGM (экс-SsangYong) Musso. Все машины оборудованы безальтернативным, но весьма надежным дизельным силовым агрегатом объемом 2,2 литра с различным вариантом форсировки (на 202 и 217 л.с.), в паре с ним трудится, в зависимости от мощности, 6- или 8-ступенчатый японский автомат Aisin. Привод – полный через муфту производства фирмы BorgWarner.

Цены на пикап начинаются с отметки в 3 750 000 рублей.

KGM Musso
KGM Musso

Дешевле всего автомобиль предлагает привезти под заказ частная фирма из столицы Приморья. За указанную стоимость клиент получит машину из ближайших поставок 2026 года выпуска в белом цвете с кожаным салоном, климат- и круиз-контролем, камерой заднего вида и многим другим. В Находке машины в схожем оснащении стоят уже 4 100 000 рублей.

А самый дорогой экземпляр, но уже из наличия, предлагает крупный дилерский холдинг из Рязани. Там за 5 160 000 рублей представлен пикап в самой богатой комплектации Grand Style с 20-дюймовыми колесными дисками, с камерами обзора 360 градусов, подогревом и вентиляцией сидений и многим другим.

KGM Musso
KGM Musso

О том, как китайские компании захватывают рынок автокомпонентов, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Российская газета
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