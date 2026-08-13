Российский авторынок неожиданно обошел Испанию по продажам авто

«Автостат»: авторынок РФ занял пятое место в Европе по итогам июля

В разгар лета европейский рейтинг продаж новых машин неожиданно перекроили. По итогам июля 2026 года российский авторынок смог подняться с шестой позиции, которую он занимал в июне, сразу на пятую строчку. К такому выводу пришли аналитики агентства « Автостат», изучив свежую статистику консалтинговой компании GlobalData.

Безоговорочным лидером остается Германия – местные дилеры за месяц продали 268 068 автомобилей. Причем эта цифра на 12% превышает результат июля 2025-го. На второй строчке расположилась Великобритания с показателем 156 571 реализованный экземпляр и плюсом в 11,7% за год. Франция замкнула тройку лидеров: там смогли продать 126 808 машин, что на 9% больше прошлогоднего уровня. Италия же оказалась на четвертом месте, показав результат в 123 184 проданных авто – это лишь на 4% выше, чем годом ранее.

Так вот, если учитывать нашу страну в общеевропейском зачете, Россия как раз и выходит на пятое место. По данным АО «ППК», на которые ссылается «Автостат», в прошлом месяце в РФ было реализовано 122 092 новых легковых автомобиля. Год к году динамика скромная – рост всего на 1,2%.

Позади в этом списке осталась Испания. За тот же период ее авторынок насчитал 101 949 проданных машин, что на 3,7% больше в сравнении с июлем 2025-го. Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы удержать позицию выше.

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