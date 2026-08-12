Новый семейный кроссовер 4x4 российской сборки стартует осенью 2026 года

Производство Tenet T9 на 5 или 7 мест организуют на заводе холдинга «АГР»

Российская марка Tenet готовится к выводу на рынок нового большого кроссовера – модели T9.

Этот полноразмерный внедорожник (создан на базе Chery Tiggo 9), способный вместить до семи человек, появится у дилеров уже этой осенью. Производить его будут на мощностях калужского завода холдинга «АГР».

Новинка построена на современной модульной платформе, длина автомобиля превышает 4,8 метра, а колесная база достигает 2,8 метра, что гарантирует простор даже сзади. В зависимости от выбранной версии в салоне можно разместить пять или семь кресел, а максимальный объем багажного отделения при складывании сидений доходит до внушительных 2150 литров. Дорожный просвет в 200 мм позволяет не бояться плохих дорог.

Под капотом у Т9 – двухлитровая турбированная «четверка» мощностью 245л.с., работающая в паре с классической 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Полный привод и семь режимов движения обеспечивают динамичный разгон до сотни всего за 8 секунд, а внушительные 20-дюймовые колесные диски добавляют облику солидности.

Tenet T9

Внутри огромный 15,6-дюймовый экран мультимедиа соседствует с цифровой приборкой и проекционным дисплеем на лобовом стекле. Для комфорта предусмотрены вентиляция и массаж передних кресел, подогрев всех сидений, руля и даже форсунок стеклоомывателя, а также двухзонный климат-контроль. За тишину в салоне отвечают ламинированные стекла, а за настроение – контурная подсветка, синхронизирующаяся с музыкой. Акустическая система с 14 динамиками и сабвуфером создает эффект полного погружения в звук.

Безопасность обеспечивают десять подушек, 14 электронных ассистентов и система кругового обзора 540 градусов. Зимний пакет включает подогрев всех сидений, рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также дистанционный запуск двигателя для предварительного прогрева салона, чтобы каждая поездка начиналась комфортно.

Цены и комплектации объявят дополнительно.

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