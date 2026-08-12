Новый автобус за 6,2 млн рублей вышел в продажу с целым набором систем активной безопасности

Avior Touring Bus: автобус на 11 мест создан для региональных перевозок нового уровня

Белорусский производитель коммерческого транспорта Avior открыл прием заказов на новую модель – Touring Bus. Эта 11-местная машина создана специально для региональных перевозок и уже поступает к дилерам по всей стране.

Новинка построена на той же платформе, что и флагманский V90, с габаритами 5,94×2,06×2,54 метра и колесной базой 3,76 метра. Снаряженная масса – 2,7 тонны, полная – 3,5 тонны. Под капотом установлен двухлитровый турбодизель мощностью 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механикой. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 9 литров на сотню.

Avior Touring Bus

Салон рассчитан на 11 пассажиров и водителя. Кресла расставлены в четыре ряда по схеме 2+2+3+3, каждое с регулируемой спинкой, а у проходных мест есть подлокотники. Для удобства пассажиров предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов, а тканевая обивка потолка усиливает тепло- и шумоизоляцию.

В базовой версии Touring Bus получает комплекс электронных помощников: систему стабилизации, ассистент старта в горку, предупреждения о выходе из полосы и риске лобового столкновения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, а также автоматическое экстренное торможение. В салоне – трехточечные ремни, два огнетушителя, молотки для стекол и аварийный люк на крыше, а задние двери защищены от случайного открытия страховочным тросом.

Комфорт дополняют кондиционер, дополнительный отопитель, обогрев передних кресел, круиз-контроль, мультируль и 10-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay.

Цена новинки без учета опций – 6 190 000 рублей.

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