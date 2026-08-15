Эмблема VW за 2000 евро: новая цель автоворишек

Пластиковый значок VW на капоте превратился в головную боль для водителей

В Лондоне набирает обороты необычная серия краж: злоумышленники за секунды срывают с автомобилей VW передние эмблемы.

На первый взгляд, это мелкое хулиганство, но для владельцев оно оборачивается счетами на тысячи евро. Один из пострадавших, водитель Tiguan, снял инцидент на видео: двое мужчин подходят к машине, ловко снимают логотип и скрываются – весь процесс занимает меньше пяти секунд. Однако ремонт ему обошелся ему в 2170 евро (около 208 тыс. рублей)

Причина в том, что на многих современных моделях VW эмблема – это не просто пластиковая деталь. Она служит защитным кожухом для радарного датчика, который отвечает за работу адаптивного круиз-контроля и других систем безопасности. Этот датчик – своего рода «глаза» автомобиля, и его нельзя закрывать металлом, поэтому инженеры разместили его за фирменным значком. После кражи механикам приходится не только менять датчик, но и дорогостоящим образом калибровать его заново.

Проблема коснулась владельцев Golf, Tiguan, Jetta и Passat определенных поколений, а также электрических ID.4 и ID.5. В новых машинах Volkswagen уже меняет конструкцию, перенося датчик в другое место, чтобы избежать подобных рисков. Пока же в юго-восточном Лондоне зафиксировано уже 70 таких инцидентов на 29 улицах.

Что именно воры делают с похищенными датчиками – остается загадкой. Возможно, их привлекают ценные металлы, например медь, как это было во время масштабных краж каталитических нейтрализаторов в 2022 году. Но для автовладельцев итог один: внезапный счет за ремонт и испорченный день.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!