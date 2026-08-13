Появилась новая схема мошенничества с топливными картами

В МВД РФ предупредили о фишинговых сайтах при покупке топливных карт

Случаи обмана при продаже топливных карт и талонов фиксируются все чаще – об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Схема, по сути, не новая, но жертв у нее по-прежнему хватает.

Аферисты публикуют в соцсетях, мессенджерах и на рекламных площадках объявления, где топливные карты предлагаются заметно дешевле рыночной стоимости. Покупателя уговаривают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. На деле такой ресурс лишь внешне напоминает официальную страницу какой-нибудь топливной компании.

Причем дальше события развиваются предсказуемо. У человека выманивают реквизиты банковской карты и коды подтверждения, открывая себе доступ к его счету. После перевода денег обещанный товар, естественно, не предоставляется – фальшивый сайт просто исчезает.

В МВД вспомнили характерный эпизод из Симферополя. Местный житель перечислил 5 тысяч рублей за топливные талоны, после чего продавец перестал отвечать. По данному факту уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Вообще, рекомендации полиции довольно простые. Топливные карты стоит покупать только через официальные сайты компаний либо у уполномоченных представителей. Перед оплатой важно проверить доменное имя, наличие защищенного соединения и контактные данные продавца. А еще не нужно переходить по ссылкам от неизвестных, сообщать реквизиты карт и коды подтверждения. Если что-то вызывает сомнения – лучше сразу прекратить общение и обратиться в полицию.

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