Запах бензина в машине — когда нужно глушить мотор и вызывать эвакуатор?

Утечка бензина в салоне грозит пожаром и отравлением парами

Запах бензина внутри автомобиля – это не просто неприятная мелочь, а серьезный повод немедленно проверить техническое состояние машины. Если техника исправна, пары горючего в салон проникать не должны. Стойкий аромат топлива почти наверняка указывает на разгерметизацию системы, а любая, даже слабая утечка создает риск возгорания и вредит здоровью людей в машине.

Игнорировать такие изменения не стоит ни в коем случае. Ощутив характерное «амбре», водителю советуют как можно быстрее остановиться в безопасном месте, выключить зажигание и открыть окна или двери, чтобы проветрить салон. Хуже, если запах становится сильнее прямо на ходу, а под днищем или в моторном отсеке заметны подтеки. Тогда дальнейшая езда запрещена: разумнее всего вызвать эвакуатор и не трогать двигатель до тех пор, пока машину не осмотрят мастера.

Вообще, бензиновые пары довольно токсичны. Они провоцируют головокружение, тошноту и рассеянность, из-за чего управлять автомобилем становится по-настоящему опасно.

Причем полагаться лишь на собственное обоняние – плохая идея. К специфическому запаху человек привыкает быстро, даже когда концентрация вредных веществ в воздухе остается высокой. Так что лучше перестраховаться и проверить машину при первых же подозрениях.

Кстати, о бензине: недавно «За рулем» рассказал, как известный кроссовер может проехать до 173 км без бензина.

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