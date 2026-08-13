Почему наддувным моторам не подходят привычные варианты выбора масла

Эксперт Ширлин рассказал, какое масло нужно заливать в турбированный двигатель

Современные турбированные двигатели стали стандартом индустрии: они дарят великолепную динамику, уверенное ускорение с низких оборотов и топливную экономичность при скромных размерах. Однако за эту эффективность двигатель расплачивается работой на пределе физических возможностей. Отсюда следуют строгие требования к обслуживанию: правильный подбор смазочных материалов здесь не просто рекомендация, а жизненная необходимость.

Эксперт по моторным маслам компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Иван Ширлин рассказал, почему наддувным моторам категорически не годятся привычные подходы к выбору масла.

В малообъемных турбированных двигателях с непосредственным впрыском порой случается преждевременное воспламенение смеси – так называемый Low Speed Pre-Ignition, или сокращенно LSPI. Штука коварная: поршни покрываются золой и нагаром, раскаляются и поджигают топливо раньше, чем сработает свеча зажигания.

Давление в цилиндре при таком раскладе подскакивает мгновенно. Удар получается жестким. И вот что обидно: повредить внутренности мотора можно даже не выезжая за пределы города и не насилуя педаль газа.

А теперь про турбину. Ее ротор раскручивается до сумасшедших 150-200 тысяч оборотов в минуту и от потока выхлопных газов нагревается буквально докрасна. Вал держится на двойных подшипниках скольжения – по сути, втулка во втулке, а между ними масляный клин. То есть масло здесь не просто смазывает, оно по-настоящему охлаждает этот раскаленный узел.

Понятно, почему для таких моторов требования к смазке особые. Нужна низкая зольность, чтобы нагар и риск LSPI не росли как снежный ком. Плюс высокая термоокислительная стабильность, иначе при температурах турбины масло быстро сдастся.

Индустрия отреагировала новыми спецификациями. Современные продукты делают под стандарты API SQ и ILSAC GF-7. Они как раз заточены на борьбу с высокотемпературными отложениями и на снижение вероятности того самого разрушительного преждевременного воспламенения.

Между прочим, неподходящее масло поначалу никак себя не выдает. Мотор заводится, звучит ровно, никаких тревожных лампочек. Но смазка, не рассчитанная на экстремальные нагрузки турбомотора, окисляется заметно быстрее. Она перестает нормально защищать турбокомпрессор и цепи приводов вспомогательных агрегатов. А шансы получить неприятности от LSPI вырастают в разы.

Замена в тяжелых условиях

Городской ритм – это и есть тяжелые условия, как ни странно. Пробки, короткие поездки в режиме «старт-стоп», частые пуски на холодную, жара и долгая работа на холостом ходу. В таком режиме масло стареет гораздо интенсивнее.

Поэтому ориентир простой: следовать рекомендациям автопроизводителя. Причем смотреть надо на регламент замены именно для тяжелых условий эксплуатации, отметил он.

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