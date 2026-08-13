Лидар, светящаяся решетка: новая версия кроссовера Cadillac

Cadillac представил гибридный кроссовер XT5 с двумя электромоторами

Компания Cadillac рассекретила гибридную модификацию кроссовера XT5. Продажи пока ограничены китайским рынком.

Внешне такой XT5 отличается обновленной передней частью. Крупная решетка радиатора получила светящиеся элементы в духе Optiq, Lyriq и Vistiq, а в нижнем воздухозаборнике установлены активные аэродинамические заслонки. Привычных выхлопных патрубков у гибрида нет.

Cadillac XT5

В основе силовой установки – подключаемая гибридная схема с двумя электромоторами и литий-ионной батареей, поддерживающей быструю зарядку. Бензиновый двигатель развивает 148 л.с., передний электромотор – 215 л.с., задний – 148 л.с.

Отдельная история – модернизированное оснащение для систем помощи водителю. На крыше появился лидар, по бокам добавили камеры, а фары получили бирюзовую подсветку, характерную для машин с полуавтономным управлением. Усовершенствованный комплекс на базе Momenta R7 World Model рассчитан на городское движение и способен справляться с объездами, круговыми перекрестками, пешеходными переходами и перестроениями. В Cadillac рассчитывают, что система будет не просто распознавать дорогу и препятствия, но и лучше понимать обстановку, прогнозировать развитие ситуации и выбирать подходящие реакции.

Cadillac XT5

О кроссовере, который недавно появился на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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