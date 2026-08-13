Коммерческие перевозчики обеспечивают мобильность миллионов москвичей и гостей столицы

Максим Ликсутов: с начала года пассажиры совершили 100 млн поездок на автобусах коммерческих перевозчиков

В московском парке коммерческих перевозчиков сегодня задействовано порядка 1100 автобусов различных классов, которые сообща обслуживают 138 столичных маршрутов.

С начала текущего года наиболее востребованными стали пять направлений.

Самое большое количество пассажиров перевозят следующие маршруты: № 944, связывающий метро «Профсоюзная» и метро «Кожуховская», – здесь было совершено 3,45 млн поездок; м64, следующий от Ивановского до метро «Выхино», с показателем 3,37 млн.; № 329 – от Тропарева до Давыдкова с 2,58 млн поездок; № 553, соединяющий метро «Ленинский проспект» и Мега-Оби, где пассажиропоток достиг 2,53 млн, а также № 282 – от метро «Войковская» до улицы Корнейчука, который перевез 2,16 млн человек.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в 2015-2016 годах столица перешла на новую модель работы с коммерческими перевозчиками. Они выполняют рейсы по госконтрактам, заключенным с Организатором перевозок.

Пассажиры получили единые способы оплаты, льготы, четкий контроль расписания и современный подвижной состав, который мы постоянно обновляем».

Подвижной состав коммерческих перевозчиков обновили в мае-июне 2026 года: до 1 июня включительно на 41 маршрут вышли 278 новых автобусов разного класса вместимости.

После полного обновления автобусов малого класса все машины коммерческих перевозчиков приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров. В салонах есть низкопольная накопительная площадка, откидная аппарель, система климат-контроля, медиаэкраны, удобные сидения и USB-зарядки.

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