Что будет с мотором, если полгода заправляться некачественным бензином

Эксперт Бабушкин: менее качественный бензин ускорит старение автопарка России

Топливо пониженных экологических стандартов в долгосрочной перспективе способно заметно ускорить износ автомобилей в России. Речь не о разовой неприятности: если современный мотор, спроектированный под жесткие нормы Евро-5 и Евро-6, долго кормить бензином класса пониже, последствия окажутся разрушительными для силового агрегата. Об этом предупредил технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин.

По его словам, нестабильное качество горючего на заправках и переход на менее строгие экологические стандарты бьют прежде всего по двигателю и топливной системе. «Использование менее качественного топлива неизбежно ускорит старение автопарка. Нас ждет повышенный износ как двигателей, так и топливных систем – элементы последней придется менять все чаще. Двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить три-пять баков бензина Евро-2 или Евро-3 в современный мотор, критических последствий не будет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге свыше 10-15 тыс. км негативный эффект станет явным: в первую очередь пострадают система очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа», – объяснил Бабушкин.

Правда, полностью беззащитными перед недобросовестными продавцами водители не остаются. Отдельные АЗС, конечно, могут пытаться выдавать низкосортное топливо за Евро-5, но активность самих автомобилистов заметно охлаждает подобный пыл. Взять пробу и отнести ее в лабораторию сегодня, по словам Бабушкина, не составляет большого труда – подойдут, например, МИЦ ГСМ или Губкинский университет. Результаты проверок, кстати, быстро расходятся по СМИ и Telegram-каналам, что тоже сдерживает манипуляции с качеством.

Ранее «За рулем» уже предупреждал о том, как мошенники обманывают водителей с топливными картами.

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