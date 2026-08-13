Посетите мастер-классы автомастерской на выставке «ИнтерАвтоМеханика»

Международная выставка автоиндустрии «ИнтерАвтоМеханика-26» откроется 18 августа

На выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая откроет свои двери уже 18 августа, каждый желающий сможет посетить мастер-классы топовых специалистов рынка сервисного обслуживания автомобилей.

В программе мастер-классов:

дополнительные продажи на автосервисе и расчет себестоимости услуг СТО;

организация пространства на СТО и автомойке;

шаблон продающего сайта для автосервисов и моек.

Также специалисты расскажут про технологичную антикоррозийную обработку, тонировку без разбора салона; ремонт сколов лобового стекла и восстановление кожи салона автомобиля.

Чтобы получить бесплатный билет на выставку автоиндустрии «ИнтерАвтоМеханика-26» от «За рулем», переходите по ссылке.

Кстати, выставка «ИнтерАвтоМеханика» – это ваш шанс выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross! В розыгрыше сможет участвовать каждый посетитель мероприятия, которое пройдет с 18 по 21 августа 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо». Для этого возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов.

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