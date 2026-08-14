Мошенники продают несуществующие авто из Европы. Проверка ИНН и оплата через банк не спасут

UserGate uFactor: если предлагают авто по цене ниже рыночной, это кибермошенники

В соцсетях всё чаще предлагают купить якобы пригнанный из Европы автомобиль с отличными характеристиками и ценой заметно ниже рыночной.

Скорее всего, за выгодной сделкой скрываются не продавцы, а кибермошенники, предупреждают эксперты компании UserGate uFactor.

Злоумышленники стали вести себя хитрее обычного. Они не прячутся от проверок, а наоборот – сами советуют покупателю сверить ИНН, ОГРН и КПП компании, показать договор юристу и даже оплатить покупку через кассу банка. Все выглядит солидно, но это часть продуманного обмана.

Машина, по словам аферистов, будто бы стоит на таможне на границе Литвы и Белоруссии. Они присылают реальные реквизиты действующих фирм и договоры, однако это никак не гарантирует, что сам автомобиль существует. Деньги уходят на счет, который к продаже не имеет отношения.

Особенно опасно то, что мошенники могут взламывать почту, сайты или аккаунты настоящих автосалонов, а также создавать и продвигать в поисковой выдаче поддельные сайты-клоны и раскрученные каналы в мессенджерах. Поэтому письмо или предложение могут прийти даже с реального корпоративного адреса.

Главный совет – не верить низкой цене и проверять не только документы фирмы, но и сам факт наличия машины, например, через независимую оценку или личный осмотр. Если авто остается «на границе» и его нельзя увидеть, скорее всего, это ловушка.

Где искать скидки и как меняются цены на авторынке, «За рулем» уже разбирал в отдельном материале.

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