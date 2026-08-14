Китайский паркетник JAC примеряет российские номера

Обновленный кроссовер JS6 ищет завод в РФ, но седанов от бренда пока не ждите

К 2027 году российские дилеры JAC могут получить свежее пополнение – рестайлинговый кроссовер JS6.

Однако, как пояснили в местном офисе марки, появление новинки на дорогах страны зависит от двух ключевых условий: тщательного расчета экономики проекта и поиска отечественной сборочной площадки, готовой наладить выпуск модели.

Судя по данным с глобального портала бренда, технической основой для JS6 послужит хорошо знакомая китайская модель Sehol QX. Габариты автомобиля остались прежними – длина составляет 4,6 метра при колесной базе 2,72 метра.

Под капотом прописался 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 184 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Примечательно, что внешне обновление практически не заметно – дизайнеры сохранили прежние линии кузова. Исключением стала гибридная модификация PHEV, которая получила иной стилистический облик.

Впрочем, расширение модельного ряда коснется исключительно внедорожников. В российском представительстве JAC подчеркнули: появление новых седанов в обозримой перспективе не планируется.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!