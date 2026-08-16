Зеленый монстр: зачем этому внедорожнику карбоновый обвес?

Cadillac Escalade–V получил агрессивный стиль от Larte Design и необычный раскрас

Полноразмерный Cadillac Escalade-V и без того внушает уважение на дороге. Но тюнинг-ателье Larte Design решило, что этого недостаточно, и выпустило карбоновый обвес Esthete.

Cadillac Escalade-V

Владелец одного из внедорожников пошел еще дальше: перекрасил кузов в матовый «военный зеленый», а все 15 карбоновых деталей обвеса заказал в глянцевом зеленом оттенке Verde Carbon. Контраст получился броским и необычным.

Комплект включает новый передний бампер со сплиттером, расширенные колесные арки, накладки на зеркала, задний диффузор и даже аэродинамические диски на колеса.

Особого внимания заслуживает кормовая часть: диффузор оснащен дополнительными вертикальными светодиодными лампочками. Правда, в автоспорте этот гигант вряд ли окажется, но выглядит он так, будто готов покорять любую скоростную трассу.

Cadillac Escalade-V

Технически Escalade-V не тронули – под капотом все тот же 6,2-литровый V8 с турбонаддувом, выдающий 682 л.с. и 885 Н*м крутящего момента. Вместе с ним работают 10-ступенчатый автомат и полный привод. Этого вполне достаточно, чтобы не нуждаться в дополнительных доработках.

Конечно, практического смысла в таком тюнинге мало. Диффузор и обвес здесь – скорее заявка о необычном вкусе и статусе, чем необходимость. И все же этот Escalade-V притягивает взгляды, выделяясь даже среди других тяжелых внедорожников. Он получился чрезмерным, дерзким и по-своему эффектным.

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