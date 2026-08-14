Выиграй Lada Iskra вместе с «За рулем»!
Получите бесплатный билет на выставку «ИнтерАвтоМеханика» от «За рулем» и участвуйте в розыгрыше ценных призов, главный из которых – Lada Iskra SW Cross.
Розыгрыш автомобиля пройдет 21 августа, а саму выставку можно посетить с 18 по 21 августа включительно. Напомним, «ИнтерАвтоМеханика» ежегодно объединяет на площадке «Крокус Экспо» профессионалов автомобильной отрасли, производителей, дистрибьюторов автозапчастей и представителей автосервисов.
Чтобы выиграть автомобиль, спрашивайте лотерейный купон на стендах экспонентов. Победителей определит лототрон.
Получить бесплатный билет на выставку «ИнтерАвтоМеханика» можно по этой ссылке после регистрации.
- «За рулем» можно читать и в MAX