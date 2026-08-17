Известный корейский «рамник» заменят китайским кроссовером на рынке

KGM заменит Rexton кроссовером Project SE10 на платформе Chery Tiggo 9

KGM решила попрощаться с Rexton в 2027 году. Вместо старого внедорожника появится кроссовер под рабочим названием Project SE10. Пока корейцы не вдаются в детали, а сама модель возникла после соглашения с Chery.

KGM Rexton

Обе компании в рамках этого сотрудничества хотят сделать большой кроссовер. По размерам он будет близок к уходящему Rexton. Правда, KGM уже заявила, что двигатели 2,2 литра на дизеле уйдут в прошлое – сейчас именно такой стоит на Rexton.

Интерьер KGM Rexton

На старте продаж новый кроссовер получит двухлитровый бензиновый турбомотор. Хотя не исключен и подключаемый гибрид. KGM подобных установок пока не делает, поэтому, вероятно, агрегат позаимствуют у Chery. В таком случае дебютировать машина может с 1,6– или 2-литровым турбодвигателем.

Кроссовер KGM, судя по всему, построят на платформе Chery Tiggo 9. Между прочим, партнерство не остановится на одном автомобиле: в будущем обе стороны собираются выпустить еще несколько кроссоверов.

Кстати, ранее в Китае показали Changan Deepal G318.

О новом китайском кроссовере, который будут собирать в России, «За рулем» уже рассказывал.

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