Известный кроссовер от Changan обновился и стал менее приспособлен к бездорожью

Deepal официально показала обновленный G318 для рынка Китая

Китайская марка Deepal выложила официальные снимки посвежевшего кроссовера G318. Машина появилась на местном рынке еще в 2024 году и с тех пор получала небольшие доработки. В июле 2026-го в Китае уже замечали замаскированный прототип этой обновленной модели, а теперь компания раскрыла все детали.

Что поменяли снаружи? Вместо скрытых дверных ручек теперь стоят обычные, наружные. Дело в том, что с июля 2027 года в Китае такая конструкция окажется под запретом. Заодно переделали переднюю часть: бампер стал массивнее, а между блоками фар протянули светодиодную полосу.

Deepal G318

Задняя дверь багажника по-прежнему распашная, с полноразмерной запаской. Среди других внешних изменений – фиксированные пороги, увеличенные рейлинги и затемненные стойки.

Внутри тоже есть подвижки. Селектор коробки передач уменьшился и переехал поближе к водителю. Справа от него появилась пара подстаканников, а возле центральной консоли – площадка для беспроводной зарядки смартфона. Дисплеи остались прежними: перед водителем панель на 10,25 дюйма, по центру экран на 14,6 дюйма.

Зато серьезно прокачали ассистентов вождения. Кроссовер получил систему Huawei ADS 5 Pro. По сути, машина способна доехать от одного адреса до другого без ручного управления – человеку нужно лишь контролировать ситуацию. Кроме того, предусмотрены защита от боковых столкновений и функция, предотвращающая случайное нажатие педали газа.

Интерьер Deepal G318

Мультимедийка работает на Harmony OS 5 от Huawei. Ее фишка – продвинутый голосовой помощник, который распознает 10 китайских диалектов и понимает сложные многошаговые команды. Представители Changan сообщили, что старт продаж обновленного G318 запланирован на ближайшее время.

Точные характеристики и детали гибридной силовой установки пока не раскрываются. Судя по всему, ключевые параметры не изменятся. У актуальной версии габариты 5125 x 2025 x 1895 мм при колесной базе 2880 мм, компоновка салона – пятиместная.

Приводит кроссовер в движение последовательная гибридная система. Для рынка Китая мощность варьируется от 252 до 430 л.с. в зависимости от типа привода. Электромоторы питает батарея на 35,07 кВт·ч. Электрический запас хода составляет от 174 до 190 км. Под капотом работает 1,5-литровый генератор на 150 л.с., а суммарный пробег превышает 1000 км.

В России Deepal G318 собирают на калининградском заводе « Автотор». У нас предлагают две полноприводные комплектации с отдачей 439 л.с. Цены без учета скидок лежат в диапазоне 5 650 000 – 6 000 000 рублей. С учетом массовых выгод стоимость можно уменьшить до 4 645 000 – 4 995 000 рублей.

О том, как китайские кроссоверы получают новые цифровые функции, «За рулем» уже рассказывал на примере Haval H9.

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