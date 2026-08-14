Старый Haval H9 станет умнее: что даст пакет новых цифровых сервисов

Haval H9 2024 года в России получит пакет цифровых сервисов за 34 900 рублей

Пресс-служба Haval сообщила, что внедорожник H9 2024 модельного года сможет получить новый пакет цифровых сервисов. Стоимость установки – 34 900 рублей.

Цифровой пакет для H9 2024

В пакет входит голосовой ассистент, разработанный концерном Great Wall Motor. Он понимает около 800 команд и управляет более чем 150 функциями автомобиля – от климата и мультимедиа до навигации, окон и телефонных вызовов. Причем ассистент учитывает, где именно в салоне находится пассажир, подавляет посторонние шумы и корректно работает даже на ходу.

Еще один компонент – сервисы «Яндекс Авто»: карты, музыка и книги. После входа через Яндекс ID все данные – адреса, плейлисты, библиотека аудиокниг – синхронизируются сами. Навигация видит пробки, камеры и ремонтные работы, а информация выводится на центральный дисплей или приборную панель. Для связи используется телематический модуль с предоплаченным интернет-трафиком.

Плюс ко всему добавили функцию OTA-обновлений. Через мобильную сеть или Wi-Fi можно дистанционно обновлять софт мультимедийной системы, голосового управления и других электронных блоков.

Haval H9 – флагманский рамный внедорожник марки на российском рынке. Модель подготовили к местным условиям: в оснащение входит полный зимний пакет – подогревы сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок. Кроме того, есть увеличенный бачок стеклоомывателя, омыватель камеры заднего вида и усиленная антикоррозионная обработка кузова.

Haval H9

Второе поколение H9 дебютировало в России в 2024 году. В начале 2026-го автомобиль пережил обновление, которое затронуло экстерьер и цифровую начинку.

Теперь часть этих цифровых решений стала доступна и владельцам более ранних экземпляров модели – как раз через тот самый пакет за 34 900 рублей.

Во всех модификациях под капотом стоит 2,0-литровый мотор мощностью 218 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод – только полный.

Цена автомобиля начинается от 4 799 000 рублей.

Haval H9

О новом китайском кроссовере, который будут собирать в России, «За рулем» уже рассказывал.

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