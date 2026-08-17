В России появился новый недорогой японский кроссовер с полным приводом

В РФ появился в продаже кроссовер Mitsubishi по цене от 2,2 млн рублей

До 2022 года Eclipse Cross продавали в России официально, а теперь машины приезжают напрямую из Японии. В Японии за такой кроссовер просят от 3,1 миллиона иен (около 1,6 миллиона рублей), но после доставки и всех накладных расходов минимальная цена в России составляет 2,2 миллиона рублей.

Любопытно, что прямые конкуренты Eclipse Cross, которые остаются в официальной продаже, зачастую обходятся заметно дороже. Tenet T7 предлагают минимум за 2 735 000 рублей, Geely Atlas – от 3 449 990 рублей, а Haval F7 второго поколения – от 2 899 000 рублей. Так что серый импорт из Японии по факту оказывается вполне выгодным вариантом.

Где и за сколько предлагают Eclipse Cross

Самое бюджетное предложение нашлось во Владивостоке. За 2 230 000 рублей здесь готовы привезти под заказ полноприводную версию с подогревом обоих рядов сидений, сенсорной мультимедиа, круиз-контролем, кожаным мульти-рулем, климат-контролем, электронным стояночным тормозом и двухцветными литыми дисками.

Mitsubishi Eclipse cross

В Хабаровске и Москве за переднеприводный кроссовер просят 2 300 000 и 2 325 000 рублей соответственно. Еще один полноприводный Eclipse Cross доступен для заказа за 2 400 000 рублей.

Тем, кто предпочитает привычный левый руль, предлагают поставку из ОАЭ. В Новосибирске такой вариант оценили в 2 720 000 рублей, в Воронеже – в 2 830 000 рублей, в Омске – в 2 900 000 рублей, а в Тюмени и Москве – уже в 3 250 000 рублей. Леворульные машины также можно заказать в Твери, Калуге, Рязани, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде и ряде других городов. Из наличия их продают как минимум в Тюмени, Омске, Чебоксарах, Саратове и Санкт-Петербурге.

Mitsubishi Eclipse cross

Мотор и другие детали

Под капотом у всех предлагаемых автомобилей стоит один и тот же силовой агрегат. Это 1,5-литровая турбочетверка мощностью 163 л. с. (250 Нм), которая работает в паре с вариатором и передним либо полным приводом.

Ранее «За рулем» уже сравнивал полноприводный внедорожник и кроссовер в бюджете около 4 млн рублей.

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