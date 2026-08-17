Отстранить нетрезвого водителя от управления машиной станет проще

Для отстранения водителя от управления потребуется оформлять меньше документов

Процедура оформления нарушений для водителей станет заметно короче. Проект поправок в приказ МВД о надзоре за соблюдением ПДД появился на портале regulation.gov.ru – документ вынесен на общественное обсуждение.

Речь о том, что с мая уже действуют изменения в КоАП, которые убрали из практики инспекторов целый ворох лишних бумаг. Раньше, если на дороге останавливали пьяного, приходилось составлять от 3 до 6 процессуальных документов. Кстати, сам процесс был довольно громоздким и растянутым.

Все начиналось с протокола об отстранении от управления. Затем следовало освидетельствование на состояние опьянения под видеозапись или с двумя понятыми – и на каждый шаг оформлялся отдельный акт. Не устроили показания алкотестера? Тогда водителя отправляли к медикам, а направление тоже фиксировалось протоколом. Это уже третий документ. Когда медработники подтверждали нетрезвое состояние, инспектор составлял четвертый протокол – о самом правонарушении. Пятым шел протокол о задержании транспортного средства, а завершал картину рапорт инспектора.

Поле вступления в силу поправок в закон лишние документы были убраны. Теперь достаточно в протоколе об основном нарушении указать, что водитель отстранен от управления или о том, что машина задержана. А может быть и то, и другое. Можно это указать и в постановлении о штрафе. Как пояснил юрист Лев Воропаев, отстранение водителя от руля происходит в случае подозрений на нетрезвое вождение, если водитель не имеет такого права или лишен его, если у него нет свидетельства о регистрации транспорта, а также в случае выявления неисправностей тормозной или рулевой системы.

Задержание машины происходит почти во всех этих ситуациях. Только при нетрезвом управлении – в случае подтверждения этого факта или отказа от медосвидетельствования. Также задержание оформляется при нарушении правил парковки и стоянки автомобилей.

При этом отстранение от управления и задержание транспортного средства оформляются не только при выявлении нетрезвого водителя, но и в том случае, если у водителя нет документов на машину или он не имеет права управления. И оформляется три протокола.

И такая упрощенная форма уже работает. А МВД приводит в соответствие с законом подведомственные акты, то есть приказ об осуществлении надзора.

О том, как дроны ГИБДД следят за нарушениями ПДД, «За рулем» уже рассказывал.

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