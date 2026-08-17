Имеют ли уязвимости дроны, контролирующие нарушения ПДД?

Ассоциация «ОКО»: дроны-камеры максимально защищены от кибератак

Плохая погода способна помешать не только привычным стационарным камерам, но и беспилотникам, которые используют для фиксации нарушений. Такую оценку дали в ассоциации «ОКО», которая объединяет российских операторов систем дорожного контроля. Представители организации объяснили, что осадки и туман действуют на дроны точно так же, как на обычные комплексы фотовидеофиксации.

В пресс-службе ассоциации сформулировали простое правило: «Что касается погоды, то дождь, снег и туман влияют на беспилотник так же, как на стационарные камеры. Здесь работает простое правило: если дорожную обстановку не видит человеческий глаз, ее не увидит и компьютерный».

Стандартная высота для беспилотника с камерой – около 20 метров, хотя при необходимости его можно поднять и до 50 метров. Фиксация нарушений при этом происходит на расстоянии 50-70 метров от самого аппарата.

Одно ограничение все же есть: в воздухе такой дрон способен провести лишь 45-50 минут, дальше нужна замена батареи или подзарядка.

Защита от взлома и планы по автоматической фиксации

Что касается безопасности, то перехватить управление беспилотником или получить доступ к его данным, по словам представителей ассоциации, не выйдет.

В ассоциации пояснили: «Перехватить управление или данные не получится: комплексы работают через защищенный канал связи. Информационной безопасности здесь уделяется особое внимание, ведь речь идет о персональных данных водителей».

Чуть ранее операторы дорожных камер уже высказывались о том, что беспилотники стоит активнее применять для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о том, как не попасться на уловки автоподставщиков.

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