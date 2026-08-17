Дворники сломались прямо во время ливня: что делать

Эксперт Ладушкин: ПДД запрещают движение при отказе дворников

Отправляться в путь на автомобиле с неисправными стеклоочистителями во время сильного дождя – затея, которая может обернуться серьезной аварией. Об этом напомнил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин .

По его словам, попытки протереть стекло чем-то подручным – так себе вариант. «Очищать стекло подручными средствами – не самая хорошая идея. Фактически улучшить обзор таким способом нельзя, зато можно подвергнуть себя и окружающих риску. С точки зрения ПДД неисправность стеклоочистителей входит в перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация машины», – поделился он.

Кстати, то же самое касается и штатного омывателя, добавил специалист.

Если дворники перестали работать прямо на ходу, нужно сразу съезжать на обочину и глушить мотор, выставив знак аварийной остановки. «Если во время движения стеклоочистители перестали работать, нужно съехать на обочину и остановиться, выставив знак аварийной остановки. Если при этом не видно дорогу, нужно сохранять прямолинейное движение, включать аварийную сигнализацию, плавно тормозить, постепенно смещаясь к обочине», – отметил он.

Резко дергать руль в сторону обочины вслепую – плохая мысль. Так можно не рассчитать и улететь в кювет, предупредил Ладушкин.

Вообще, раз в год полезно проверять трапецию стеклоочистителя и моторчик. Если на подвижных деталях появилась коррозия, механизм может заклинить – особенно при морозах или резких перепадах температур.

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