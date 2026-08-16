Почему нельзя оставлять номер телефона после ДТП

Юрист Воропаев: оставить записку с номером на лобовом стекле после ДТП незаконно

Оставлять бумажку с номером телефона на стекле чужого поврежденного автомобиля – поступок, который многие водители считают чуть ли не эталоном порядочности. На деле закон расценивает такое поведение совсем иначе, а именно как скрытие с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Это незаконно, это является скрытием с места ДТП. Правилами дорожного движения не предусмотрена возможность оставлять на лобовом стекле записку с просьбой связаться. Напротив, такой человек сам подтверждает факт, что был осведомлен о происшествии и скрылся. Это является доказательством его вины», – заявил Воропаев.

И неважно, по сути, уехал водитель просто так или предварительно оставил свои контакты – отвечать придется одинаково. По статье 12.27 КоАП РФ за скрытие с места аварии предусмотрено лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

Единственный законный сценарий в подобной ситуации – вызвать сотрудников ГИБДД и оформить ДТП по всем правилам. Даже если владельца пострадавшей машины нет поблизости, все равно нужно обратиться в полицию, а не оставлять записку на лобовом стекле.

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