Когда УАЗ Патриот получит коробку-автомат

На УАЗе рассказали, когда внедорожник Патриот получит автоматическую коробку передач

Генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Ильнур Сахабиев в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказал о том, когда обновленный Патриот, который появится у дилеров в октябре, получит автоматическую коробку передач.

«Мы много времени потеряли в 2022 году с поиском коробки. И задались вопросом: есть ли необходимость нам заниматься шестиступкой либо все-таки посмотреть на другие решения? Сейчас мы активно работаем с интеграцией восьмиступенчатого автомата в Патриот.

Это агрегат, который сейчас представлен в наших пикапах. Так, чтобы коробку поставить, помимо калибровки, компоновки требуется еще и изменение интерфейса, потому что мы хотели все-таки установить свой бензиновый двигатель.Поэтому прорабатывали изменения в конфигурации коробки гидротрансформатора. А сейчас закончили фазу технической концепции.

Если мы говорим о реальных автомобилях, которые выйдут в серию, я буду реалистом, это будет 2028 год. Скорее всего, середина. Нам нужны циклы и летних калибровок, и зимних калибровок. И других испытаний. Без них никуда», — отметил он.

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