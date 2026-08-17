Почему Chery слишком медленно разрабатывает автомобили? Ответ топ-менеджера

Ли Сюэюн объяснил, почему разработка Fulwin T7 заняла четыре года

Вице-президент Chery Automobile Ли Сюэюн прокомментировал претензии, которые появились после запуска электрического кроссовера Fulwin T7. Машина вышла на рынок Китая 12 августа, а незадолго до этого автопроизводитель раскрыл, сколько времени ушло на ее создание. Получилось заметно дольше, чем у многих конкурентов.

Если верить предпродажным материалам, на разработку Fulwin T7 потребовалось четыре года. Правда, на самой презентации уже называли пять лет: два года ушли на планирование, еще три – на исследования и непосредственно разработку. Пользователи соцсетей тут же начали сравнивать Chery с другими компаниями, в первую очередь с BYD, где новые модели делают примерно за полтора года, и посчитали процесс слишком затянутым.

Ли Сюэюн не стал отрицать, что «Chery медленно выпускает автомобили». По его словам, в текущих условиях такие сроки действительно выглядят устаревшими, однако у компании из Уху есть собственное понимание того, что значат «быстро» и «медленно» в автопроме.

Он напомнил, что автомобиль – это не товар повседневного спроса, который можно быстро реализовать и забыть. Машина представляет собой сложный продукт, напрямую связанный с безопасностью миллионов людей. Она обязана выдерживать самые разные дорожные и климатические условия, а также соответствовать привычкам и требованиям автомобилистов по всему миру. Поэтому, как заявил топ-менеджер, «Мы не можем идти на компромисс».

Команда, работавшая над Fulwin T7, сфокусировалась на трех направлениях, где спешка недопустима: доводка самого автомобиля, комплексные испытания и адаптация к глобальным рынкам с учетом мнения зарубежных пользователей. Ли Сюэюн считает, что кроссовер вовсе не опоздал – его выпустили ровно в те сроки, которые должны быть у любого по-настоящему хорошего автомобиля.

Причины долгой разработки Fulwin T7

Впрочем, реальность все же показывает, что процесс создания Fulwin T7 оказался дольше, чем мог бы. Еще в 2018 году Chery объявляла о переходе на модульные архитектуры, что позволяло сократить цикл разработки новых машин с 46 до 24 месяцев. Получается, компания уже около восьми лет назад освоила двухлетний процесс, и случай с Fulwin T7 – скорее исключение, чем правило.

По всей видимости, на сроки повлияло сразу несколько факторов. Главный из них – стремительное развитие технологий в сегменте электромобилей: за последние пару лет заметно выросли скорость зарядки, запас хода, эффективность силовых установок и возможности систем автономного вождения. Также не исключено, что руководство Chery хотело выпустить максимально конкурентоспособный продукт. Тем более эта же модель выходит на внешние рынки под названием Lepas L6 EV, а у нее есть и бензиновая версия – стандартный Lepas L6, который лег в основу российского кроссовера Tenet Plus L6.

Что касается характеристик Fulwin T7, то его габариты составляют 4570 х 1852 х 1694 мм. Переднюю ось приводит в движение электромотор мощностью 242 л.с., а тяговая батарея емкостью 65,05 кВт·ч обеспечивает 600 км запаса хода по циклу CLTC. Цена в Китае находится в диапазоне от 109 900 до 129 900 юаней, что примерно соответствует 1,35-1,6 млн рублей.

О китайском паркетнике JAC, который тоже готовится к выходу на российский рынок, «За рулем» недавно рассказывал.

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